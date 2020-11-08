شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وادى يخضع لمسحة كورونا في أول مران مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع محمود وادى أحدث صفقات فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لمسحة كورونا مع باقى لاعبى الفريق وأفراد الجهاز الفنى والإدارى، التى خضعوا لها، اليوم الأحد، وذلك قبل 24 ساعة من انطلاق مرحة الاعداد للموسم الكروى الجديد، حيث سيعود الفريق للتدريبات الجماعية غدًا الاثنين على ملعب الدفاع الجوى، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصلوا عليها عقب مواجهة المقاولون العرب فى ختمام مسابقة الدورى الممتاز، والتى جمعتهما يوم السبت 31 أكتوبر الماضى، وانتهت بالتعادل الإيجابى بينهما بنتيجة 2 / 2، حيث منح الجهاز الفنى بقيادة هانى سعيد المدير الرياضى ومحمود فتح الله المدرب العام، لاعبى الفريق راحة سلبية عقب تلك المباراة، قبل العودة للتدريبات والاستعداد للموسم الجديد.

ولم يُغلق مسئولو بيراميدز ملف الصفقات الجديدة التى يتم إبرامها فى خلال فترة الإنتقالات الحالية، بعد أن تم التعاقد مؤخرًا مع محمود وادى مهاجم المصرى البورسعيدى، ومن قبل رمضان صبحى من هيدرسفيلد الإنجليزى، وأحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى الذى انتهى تعاقده مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجارى، وكذلك شريف إكرامى، حيث يرغب بيراميدز فى إبرام ثلاث صفقات أخرى لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

ويسعى بيراميدز للتعاقد مع 3 لاعبين فى مراكز المهاجم، وخط الوسط المدافع والجناح الأيمن، على أن يكون أثنان من بينهم أجانب، والثالث لاعب مصرى، لاسيما وأن بيراميدز يستهدف المنافسة بقوة على لقب الدورى فى الموسم الجديد، وكذلك الكونفدرالية الأفريقية وكأس مصر.

ولم يحسم بيراميدز حتى الوقت الحالى ملف المدير الفنى الجديد الذى سيتولى مهمة القيادة الفنية خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش الذى تمت إقالته من منصبه عقب الأخطاء التى ارتكبها الخواجة فى الفترة الماضية وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.