شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما جاهز طبيا للمشاركة أمام نادى مصر في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصبح يوسف أوباما مهاجم الزمالك جاهزا طبيا للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة امام نادي مصر يوم 21 نوفمبر الجاري في دور الـ 8 لمسابقة كأس مصر، بعدما انتهى اللاعب من برنامج التأهيل الذى يؤديه منذ فترة، وتسببت إصابة أوباما في غيابه عن مباراة الرجاء المغربى في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الزمالك 3/1.

وكشف مصدر داخل الجهاز الطبي للزمالك ان يوسف أوباما أصبح جاهزا للمشاركة من الناحية الطبية حيث كان يعاني من الام في الركبة ، وقام بتنفيذ برنامج طبي وتأهيل مكثف، وأصبحت مشاركته في المباراة قرار فنى للبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق.

من ناحية أخرى، قرر البرتغالى جايمى باتشيكو، تأجيل عودة تدريبات الفريق الأبيض إلى يوم الأربعاء المقبل، تحت قيادة مدحت عبد الهادى، مدرب الفريق، وذلك لقضاء المدرب البرتغالى إجازة فى بلاده، بعدما كان قد منح لاعبى الفريق راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الرجاء المغربى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، ليقرر مد تلك الراحة حتى الأربعاء المقبل، فى ظل سعيه نحو منح اللاعبين أكبر فترة ممكنة من الراحة والاستشفاء بعدما عانوا من ضغط المباريات فى الفترة الماضية، وسعيًا لتجهيزهم جيدًا للنهائى الإفريقى أمام الأهلى، خاصة أن الأبيض سيكون أمامه مباراة هامة أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم 21 من نوفمبر الجارى، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، ويسعى خلالها لتحقيق الفوز من أجل استكمال المنافسة على اللقب المحلى.

فيما يخضع محمد عبد الغنى، مدافع الزمالك، لبرنامج خاص تمهيدًا للدفع به لقيادة خط دفاع الأبيض فى المباراة المقبلة أمام نادى مصر، فى كأس مصر، حيث يدرس البرتغالى باتشيكو فى مشاركته أساسيًا فى المباراة المقبلة، بعدما دفع بالثنائى محمود علاء ومحمود الونش، اساسيان فى قيادة خط دفاع الزمالك فى المباراة الأخيرة أمام الرجاء المغربى، بينما احتفظ بعبد الغنى على مقاعد البدلاء، وشهد الموسم الحالى مشاركة عبد الغنى مع الأبيض فى 33 مباراة بواقع 22 مباراة فى الدورى الممتاز و8 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراتين فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الإفريقى، صنع خلالهم هدفًا وتلقى 4 إنذارات.