شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي تنتظر "فرمان" موسيمانى لتدعيم حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح،ملف إمكانية التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعد انتهاء مهمة الحارس شريف إكرامى مع الفريق وانتقاله لنادى بيراميدز، ورغبة جهاز الكرة بالقلعة الحمراء فى ضم حارس مميز مع العناصر المتواجدة حاليا لتدعيم مركز حراسة المرمى.

ويعتمد الأهلى على محمد الشناوى بشكل أساسى فى المباريات، بينما يجلس على دكة البدلاء الثنائى على لطفى ومصطفى شوبير وترى لجنة التخطيط أن الفريق الأول لكرة القدم في حاجة إلى حارس مرمى صاحب خبرات كبيرة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم .

وضع اتحاد الكرة الأندية المصرية المشاركة ببطولتى أفريقيا (دورى الأبطال والكونفيدرالية) الموسم المقبل فى أزمة كبرى بسبب موعد القيد المحلى، سواء فترة الصيفية التى سيتم إغلاقها يوم 19 نوفمبر الجارى أو الشتوية والتى ستبداً من 15 فبراير حتى 15 مارس المقبلين.

ويشارك الأهلى _بطل الدوري_ والزمالك الوصيف فى النسخة الجديدة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، فيما يشارك بيراميدز صاحب المركز الثالث والمقاولون صاحب المركز الرابع فى بطولة الكونفيدرالية.

Advertisements

ويلتقى الأهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا باستاد برج العرب، ما لم يتم نقل المباراة للقاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن ناحية أخري يواجه الأهلى والزمالك تحديداً أزمة خلال فترة القيد الأولى محلياً، تتمثل فى إغلاق باب القيد المحلى قبل انتهاء بطولة دورى أبطال أفريقيا، ويُطالب مسئولو الناديين بتأجيل انتهاء القيد المحلى عدة أيام حتى يتمكّن الناديان من الاستفادة بجميع لاعبيهما المُقيدين بالقائمة الحالية فى النهائى الأفريقى الذى يجمع الأهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.

ويرى مسئولو القطبين أنه ليس منطقياً أن ينتهى القيد المحلى قبل نهائى أفريقيا، لأن الناديين قد يضطرا للإبقاء على بعض اللاعبين للمشاركة فى النهائى ثم يتم استبدالهما بعد قمة 27 نوفمبر، أما فى حال الاستغناء عن اللاعبين فلن يتمكّن الأهلى والزمالك من الاستفادة بهما فى النهائى، وطالب القطبان بضرورة تأجيل إغلاق القيد المحلى لمدة 24 أو 48 ساعة عقب نهائى أفريقيا، خاصة أن باب القيد الأفريقى سيتم إغلاقه يوم 30 نوفمبر أو زيادة الاستبدال من 5 لـ7 لاعبين.

فيما يواجه الرباعى "الأهلى والزمالك وبيراميدز والمقاولون" أزمة كُبرى فى فترة القيد الشتوية، تتمثل فى موعد فتح باب الانتقالات الشتوية، فلن يتمكن أى من الأندية الأربعة من تدعيم قائمته الأفريقية فى يناير المقبل، لأن باب الانتقالات الشتوية فى القائمة الأفريقية سيتم فتحه من 1 حتى 31 يناير المقبل، وهو ما يعنى أن باب الانتقالات الشتوية فى القائمة الأفريقية سيتم إغلاقه قبل فتح الانتقالات الشتوية محلياً، وهو تصرف غريب من اتحاد الكرة لأنه بذلك سيمنع الأندية المصرية من تدعيم صفوفها فى ملحق القيد الأفريقي، فيما ستكون الفرصة سانحة بالتأكيد لأندية القارة السمراء وتحديداً بشمال أفريقيا بتدعيم صفوفها بصفقات قوية ما يمنحها قوة وفرصة للريادة الكروية على حساب الأندية المصرية.