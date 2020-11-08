وزارتا الشباب والتعليم العالى تنظمان اللقاء الرياضى لطلبة المعاهد بالإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارتا الشباب والرياضة والتعليم العالى اللقاء الرياضى لطلبة وطالبات المعاهـــد والمتوسطة بالمدينة الشبابية بأبو قير بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 8/11/2020 الى 11/11/2020، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وذلك فى إطار التعاون الدائم بين وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى ووزارة التعليم العالي متمثلة في الإدارة المركزية للخدمات الطلابية - اداراة النشاط الرياضى. ويشارك باللقاء مايقرب من 290 طالبا من (27) معهدا على مستوى جمهورية مصر العربية فى ألعاب (خماسيات كرة القدم – الكرة الطائرة – ثلاثيات كرة السلة – كرة اليد – تنس طاولة ) . ويعد هذا اللقاء بين المعاهد الأوائل على مستوى مناطق الجمهورية والتى تقسم الى (9) مناطق جغرافية، (بورسعيد – المنصورة – قويسنا – الأسكندرية – أسيوط – سوهاج – قنا – أسوان – القاهرة)، والتى أقيم الدور الأول منها خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضى، والتى شارك بها ما يقرب من (5147) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية من المعاهد العليا والمتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالى

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