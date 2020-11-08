شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايز مديرا فنيا لدمنهور بالقسم الثانى بعد اعتاذار عيد مزازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة دمنهور برئاسة إيهاب عبد الله مع محمد فايز نجم المحلة الأسبق لقيادة الفريق فنيا فى الموسم المقبل بالمجموعة الثالثة التى تضم أندية بحرى والإسكندرية بالموسم المقبل، كان مجلس إدارة دمنهور أتم تعاقده مع عيد مرازيق صاحب إنجاز الصعود مع البنك الأهلى فى الموسم الماضى إلا أن الأخير اعتذر بداعى ضعف الإمكانيات مفضلا عدم استكمال مهامه مع كبير الأندية البحراوية ، ومن المقرر أن يقود محمد فايز تدريبات دمنهور غدا استعدادا لإنطلاق مسابقة القسم الثانى نهاية الشهر الجارى .

من ناحية أخرى ، خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم أندية القسم الثاني بمجموعاته الثلاث، لحضور قرعة المسابقة، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الاتحاد بالجزيرة.وطالب اتحاد الكرة من الأندية، بإرسال مندوبيها المفوضين لحضور مراسم القرعة، مع موافاة اتحاد الكرة ببيان رسمي يتضمن الملعب الرسمي الذي سيخوض عليه الفريق مبارياته، وأيضا الملعب البديل، وموافقة الجهات الأمنية على ذلك، وكذلك الزي الأصلي والبديل، مع اعتماد مندوب مفوض للتعامل معه أثناء الموسم الرياضي.