شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعاقد مع إسلام سرى ظهير أيمن الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو أسوان مع إسلام سرى ظهير أيمن طلائع الجيش لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر بعد حصوله على الإستغناء الخاص به من إدارة ناديه ، بالإضافة لموافقة سامى الشيشينى المدير الفنى لأبناء الجنوب على إتمام الصفقة ، ويتمتع إسلام سرى بخبرات كبيرة بالدورى حيث لعب فترة قصيرة بالأهلى قادما من سوهاج ثم شارك مع العديد من أندية الدورى كان أخرهم طلائع الجيش .

من ناحية أخرى اعتمد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، التشكيل الأخير للجهاز الفنى للفريق بقيادة سامى الشيشينى، المدير الفنى الجديد لأبناء الجنوب، وضم الجهاز المعاون للشيشينى كلا من، أمير عبد العزيز مدربا عاما، أحمد مصطفى بيبو مدربا، أحمد سيد مارادونا مدربا، أحمد كمال مدرب حراس مرمى، سامح إسماعيل مخطط أحمال، الدكتور محمد عبد الغفار رئيساً للجهاز الطبى، وليد عبد الغفار أخصائى تأهيل، محمد عبد الموجود "مدلك"، مصطفى الشرقاوى مدير إدارى، محمود سمكة وفاروق زياد إداريين.

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ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان تدريباته اليومية فى معسكره بالمركز الأولمبى، حيث اقترب أبناء الجنوب من إنهاء المرحلة الأولى من الإعداد تحت القيادة الفنية لسامى الشيشينى مدرب الفريق، ومن المقرر أن يبدأ الفريق مرحلة جديدة من الإعداد فى معسكر آخر بالإسكندرية يوم 9 نوفمبر الجارى، فى إطار استعدادات أبناء الجنوب للموسم الجديد بالدورى العام، حيث يطمح أسوان لمواصلة العروض القوية التى أنهوا بها الدورى الماضى.