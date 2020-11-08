شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى ينشر صورة مع ثلاثى الزمالك في " الجيم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أمير عزمى مجاهد لاعب الزمالك السابق صورة علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " ، اثناء خوضه بعد تدريبات اللياقة البدنية مع كل من طارق حامد ومحمود جنش ومحمود عبد العزيز لاعبو الزمالك ، ويرتبط أمير عزمى مجاهد بعلاقات صداقة قوية مع عدد من لاعبي الزمالك منذ ان كان مدربا في صفوف الفريق ضمن الجهاز الفني في مطلع الموسم الحالي.



أمير عزمى

من ناحية أخرى ، اصبح يوسف أوباما مهاجم الزمالك جاهزا طبيا للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة امام نادي مصر في دور الـ 8 لمسابقة كأس مصر، بعدما انتهى اللاعب من برنامج التأهيل الذى يؤديه منذ فترة، وتسببت إصابة أوباما في غيابه عن مباراة الرجاء المغربى في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الزمالك 3/1.

وكشف مصدر داخل الجهاز الطبي للزمالك ان يوسف أوباما أصبح جاهزا للمشاركة من الناحية الطبية حيث كان يعاني من الام في الركبة ، وقام بتنفيذ برنامج طبي وتأهيل مكثف، وأصبحت مشاركته في المباراة قرار فنى للبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق.

من ناحية أخرى، قرر البرتغالى جايمى باتشيكو، تأجيل عودة تدريبات الفريق الأبيض إلى يوم الأربعاء المقبل، تحت قيادة مدحت عبد الهادى، مدرب الفريق، وذلك لقضاء المدرب البرتغالى إجازة فى بلاده، بعدما كان قد منح لاعبى الفريق راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الرجاء المغربى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، ليقرر مد تلك الراحة حتى الأربعاء المقبل، فى ظل سعيه نحو منح اللاعبين أكبر فترة ممكنة من الراحة والاستشفاء بعدما عانوا من ضغط المباريات فى الفترة الماضية، وسعيًا لتجهيزهم جيدًا للنهائى الإفريقى أمام الأهلى، خاصة أن الأبيض سيكون أمامه مباراة هامة أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم 21 من نوفمبر الجارى، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، ويسعى خلالها لتحقيق الفوز من أجل استكمال المنافسة على اللقب المحلى.

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