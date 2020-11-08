شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة إيفونا.. الأهلى يتلقى عرضا خرافيا للاستغناء عن أليو ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى الأهلى، عرضا خرافيا من إحدى شركات التسويق من أجل الموافقة على رحيل المالى أليو ديانج عن القلعة الحمراء فى الموسم الجديد، وذلك بعد المستويات المميزة التى يقدمها المالى فى هذا الموسم.

وكان الأهلى قد تعاقد مع المالى أليو ديانج من نادى مولودية الجزائر بقيمة مليون و100 ألف دولار فى الانتقالات الصيفية الماضية، ولمدة خمسة مواسم لم يمر منها إلا عام واحد فقط.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن المالى أليو ديانج لاعب الفريق غادر إلى بلاده بعد أن وصل إلى النادى استدعاء رسمى للاعب من أجل الانضمام إلى منتخب بلاده، وأضاف أن اللاعب سيعود إلى القاهرة عقب انتهاء مشاركته مع معسكر منتخب بلاده المقام حاليا.

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من ناحية أخرى، عقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى جلسة خاصة مع مروان محسن مهاجم الفريق من أجل تحفيزه ودعمه والشد من آزره بعد إستبعاده من قائمة المنتخب الوطنى الأول لخوض مباراتى توجو يومى 14 و17 نوفمبر الجارى فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة، وتحدث موسميانى مع مروان عن ضرورة تحليه بالثقة فى نفسه ومواصلة الجهد والتركيز فى المباريات المقبلة حتى يعود للمنتخب الوطنى الأول فى أقرب فرصة خاصة وأنه كان عنصراً أساسياً فى المنتخب خلال فترة سابقة قبل أن يستبعده الجهاز الفنى للفريق القومى بقيادة حسام البدرى، وطالب موسميانى مروان بالتركيز وإحترام وجهة نظر جهاز المنتخب من أجل العودة سريعاً لصفوف قائمة الفراعنة.

وضم البدرى 6 لاعبين من الأهلى للمعسكر المنتخب الحالى، وهم، محمد الشناوى، أيمن اشرف، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة ومحمد هانى، ويخوض منتخب مصر الأول حالياً معسكر مغلق استعدادا للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومى 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.