شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة يكشف كواليس المنتخب ومصير فرجانى ساسى فى لايف الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، اليوم الأحد، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، فى الخامسة مساءً، ويتحدث شبانة عن كواليس منتخب مصر واختيارات حسام البدرى ومواعيد وصول المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح.

كما يتطرق شبانة فى لايف الخليج 365 إلى مصير فرجانى ساسى لاعب الزمالك والعروض التى تلقاها مؤخرا، ومواعيد القيد الجديدة والاستعداد لانتخابات اتحاد الكرة واستعدادات المنتخبات للفترة المقبلة والتوقفات الدولية، وأيضا استعدادات المنتخب الأول لمباراتى توجو فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمنتخب الأولمبى الذى يستعد لمواجهة البرازيل وكوريا.

ويتناول محمد شبانة فى برنامجه استعدادات الاتحاد الأفريقي والجبلاية لاستضافة النهائي الأفريقى الذى يجمع فريقين مصريين لأول مرة، كما يتطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، والراحلين عن الفريق.

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات.