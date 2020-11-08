شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفوز علي العبور بهدف بابا ابراهيم إستعداداً للقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز النصر على العبورةديا بهدف دون رد أحرزه السنغالي بابا ابراهيم، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، وحرص سيد عيد المدير الفني للنصر علي تجربة أكثر من لاعب للوقوف علي مستواهم الفني والبدني في اطار الاستعدادات للموسم القادم بدوري القسم الثاني ، ومن المقرر أن يخوض النصر مباراة ودية مع حرس الحدود يوم الثلاثاء والمصرية للاتصالات يوم الخميس وانبي يوم الاحد والثلاثاء مع دكرنس والاربعاء مع فاركو .

فى سياق متصل، عقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اجتماعات خلال الساعات الأخيرة لتحديد مواعيد إنطلاق مسابقات الدوري وأعلن انتهاء القيد بالنسبة للقسم الثاني في 21 نوفمبر الحالي على أن تبدأ المسابقة في 25 نوفمبر ، فيما ينتهي القيد في القسم الثالث 28 نوفمبر وتبدأ المسابقة 30 نوفمبر، أما بالنسبة للقسم الرابع فينتهي القيد في 30 نوفمبر وتبدأ المسابقة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.

فى سياق مغاير ، يجرى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، محاولات مع وزارة الرياضة من أجل حضور الجماهير في مباراتىّ المنتخب الأولمبى أمام كوريا الجنوبية والبرازيل يومىّ 12 و17 نوفمبر الجارى، خاصة بعد نجاح الجهود المصرية في نقل المباراتين إلى القاهرة بدلا من السعودية، وتدور المناقشات القائمة حاليا حول حضور أعداد محددة من الجماهير في المباراتين مع الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية للحد من فيروس كورونا.