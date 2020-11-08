شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة حسام حسن لخطف هذا اللاعب قبل القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، تحركاته لتدعيم صفوف زعيم الثغر بلاعبين مميزين، بعد توليه المسئولية الفنية للفريق السكندرى بداية من الموسم الجديد.

وعلم سوبر كورة أن العميد أجرى اتصالا هاتفيا برجب بكار ظهير بيراميدز والمنتخب الوطنى، أكد له خلالها رغبته فى استعارته، وهو الأمر الذى رحب به اللاعب إلا أنه طلب الانتظار.

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وكان رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز، قد وقع على عقود الانتقال لصفوف نادى الزمالك، بدء من الموسم الكروى الجديد، تمهيدا لحسم الصفقة بشكل رسمى بين الناديين خلال الفترة المقبلة.

وأصبح رجب بكار خارج حسابات نادى بيراميدز فى الوقت الحالي، رغم مشاركته بشكل أساسى فى العديد من المباريات خلال الموسم الجاري، لكن الفترة الأخيرة، شهدت استبعاده باستمرار من التدريبات الجماعية والمباريات.

كان رجب بكار ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، قد استقر على الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى ظل ابتعاده عن المشاركة فى المباريات الرسمية فى الفترة الماضية، الأمر الذى أدى لعدم دخول اللاعب ضمن قائمة المنتخب الوطنى المبدئية التى أعلن عنها الجهاز الفنى للفراعنة، تمهيدا للدخول فى معسكر مفتوح استعدادا لمباراتى توجو ذهابا وإيابا يومى 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.