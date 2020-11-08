بالفيديو.. دي بروين يطيح بضربة الجزاء.. رقمان سلبيان لمانشستر سيتي أمام ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أهدر كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، ضربة جزاء أمام ليفربول، في قمة الدوري الإنجليزي المقامة على ملعب الاتحاد، ضمن الأسبوع الثامن من المسابقة.

وفي الدقيقة 41، نال السيتي ضربة جزاء بعد اصطدام كرة دي بروين بيد جو جوميز، داخل منطقة الجزاء، ليحتسبها الحكم ضربة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

تولي دي بروين تنفيذ ضربة الجزاء بنفسه، ليهدرها، ويطيح بها خارج إطار المرمى.

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وتعد تلك ضربة الجزاء الثانية التي يضيعها دي بروين في مسيرته حيث سبق وأضاع ضربة جزاء أمام إيفرتون موسم 2016 - 2017.

ورغم دقة تسديدات دي بروين، إلا أنه نجح دي بروين في تسجيل 7 ضربات جزاء فقط، 3 من بينهم في الدوري الإنجليزي، وواحدة في الكأس، وأخرى بدوري الأبطال، وضربتين مع المنتخب البلجيكي.

كما تعد ضربة جزاء دي بروين اليوم، هي أول ركلة جزاء تُسدد خارج إطار المرمى، في الدوري الإنجليزي منذ أكتوبر 2018، حين أطاح رياض محرز بالكرة فوق العارضة أمام ليفربول بملعب الأنفيلد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بعد تقدم محمد صلاح من ضربة جزاء، ثم تعادل جيسوس بالمرور بمهارة رائعة من أرنولد ليسجل التعادل لأصحاب الأرض.