صلاح يسجل في مانشستر سيتي وينضم لقائمة هدافي بريميرليج (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
افتتح الدولي المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، أهداف لقاء الريدز ومانشستر سيتي، التي تقام على ملعب الاتحاد.
وأحرز محمد صلاح الهدف الأول في المباراة من علامة الجزاء، بعد أن تحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة الـ12 بعد خطأ على كايل ووكر تجاه السنغالي ساديو ماني.
ورفع صلاح أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم إلى 8 أهداف، ليعتلي صدارة جدول الهدافين في بريميرليج.
وعادل صلاح كل من سون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبر، دومينيك كالفرت لوين لاعب إيفرتون وجيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.
وبركلة الجزاء التي حولها صلاح في شباك مانشستر سيتي، فسجل صلاح أخر 14 ركلة جزاء تولى تسديدها بقميص ليفربول في جميع البطولات.
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