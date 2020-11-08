محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
دخل الدولي المصري محمد صلاح،لاعب ليفربول الإنجليزي، في حديث جانبي مع زميله في الفريق ساديو ماني بعدما سجل الهدف الأول لفريقه أمام مانشستر سيتي.
وجاء الهدف الأول لفريق ليفربول عن طريق محمد صلاح الذي نجح في إحراز ركلة جزاء التي احتسبت لفريقه في الدقيقة 13.
وبعدما نجح صلاح في تسجيل الهدف الأول لفريق ليفربول، رصدت عدسات الكاميرا حديث بين صلاح وماني، الذي كان سببا في احتساب ركلة جزاء للريدز.
كانت هذه تفاصيل خبر حديث جانبي بين صلاح وماني بعد هدفه أمام أمام سيتي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.