حديث جانبي بين صلاح وماني بعد هدفه أمام أمام سيتي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

دخل الدولي المصري محمد صلاح،لاعب ليفربول الإنجليزي، في حديث جانبي مع زميله في الفريق ساديو ماني بعدما سجل الهدف الأول لفريقه أمام مانشستر سيتي.

وجاء الهدف الأول لفريق ليفربول عن طريق محمد صلاح الذي نجح في إحراز ركلة جزاء التي احتسبت لفريقه في الدقيقة 13.

وبعدما نجح صلاح في تسجيل الهدف الأول لفريق ليفربول، رصدت عدسات الكاميرا حديث بين صلاح وماني، الذي كان سببا في احتساب ركلة جزاء للريدز.