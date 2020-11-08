مران الأهلي.. جلسة تأهيل للشحات..مشاركة عدد من الناشئين.. وتدريب قوي للحراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

واصل فريق الأهلي تدريباته، مساء اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة الزمالك التي تقام يوم ٢٧ نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث موسيماني مع اللاعبين داخل ملعب التتش عن بعض الجوانب الفنية والخططية، التي يرغب في تنفيذها خلال المران.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على تدريبات الكرة، خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب التتش.

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وكان الجهاز الفني قد صعد مجموعة من الناشئين للمشاركة في مران الفريق، بسبب النقص العددي بعد انضمام أكثر من لاعب إلى المنتخبات الوطنية.

وخاض حسين الشحات، لاعب الأهلي جلسة في "الجيم"، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويخضع الشحات لبرنامج تأهيلي بعد شكواه من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة الجماعية.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي وأحمد طارق وحمزة علاء، تدريبات قوية اليوم، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وشارك ثلاثي حراسة المرمى في مران منفرد قبل مشاركتهم في تقسيمة الكرة.