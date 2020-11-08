رفض طلب الأهلي.. اتحاد اليد يعلن إقامة مباراتي الموسم الماضي في موعدهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، استمرار الجدول المعلن سابقا بشأن المباراتين المتبقيتين من الموسم الفائت.

ويسدل الستار على دوري الموسم المنقضي يومي الخميس والجمعة حيث يلعب الزمالك المتصدر برصيد ٣٤ نقطة مع سبورتنج والأهلي الوصيف برصيد ٣٢ نقطة أمام طلائع الجيش يوم الخميس المقبل فيما تختتم المنافسات بمباراة القمة يوم الجمعة بين الأهلي والزمالك علي صالة وزارة الشباب والرياضة بضاحية ٦ أكتوبر.

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وتختتم منافسات الموسم بمباريات هيليوبوليس والبنك الأهلي وطلائع الجيش والأوليمبي وسبورتنج أمام سموحة.

كان الأهلي تقدم بطلب لاتحاد اليد بتأجيل مباراتي ختام الموسم الماضي إليّ نهاية الدور الأول لدوري المرتبط لتجهيز عدد من لاعبي الناشئين نظرا للنقص العددي الذي يعاني منه الفريق بعد تعاقدهم مع أندية أخرى، بينما رفض نادي الزمالك تأجيل مباراتي ختام الموسم والإلتزام بالجدول الذي أعلنه الاتحاد مسبقا.

وصدقت الجمعية العمومية لاتحاد اليد في اجتماعها الذي عقد بأحد فنادق ضاحية ٦ أكتوبر علي الحساب الختامي والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي.