قمة بريميرليج.. مانشستر سيتي 1-1 ليفربول.. دي بروين يهدر ركلة جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لقمة الجولة الثامنة بين مانشستر سيتي وليفربول في اللقاء الذي يقام على ملعب "الاتحاد".

ليفربول يدخل لقاء اليوم وهو في المركز الرابع برصيد 16 نقطة، في المقابل يحتل صاحب الأرض فريق مانشستر سيتي المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة مع امتلاكه مباراة مؤجلة أمام أستون فيلا.

تشكيل مانشستر سيتي: إيدرسون - كايل ووكر - دياز - إيمريك لابورت - كانسيلو - رودري - جندوجان - كيفين دي بروين - فيران توريس - رحيم ستيرلينج - خيسوس.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - ألسكندر أرنولد - جويل ماتيب - جو جوميز - أندرو روبيرتسون - جوردان هندرسون - جيجي فينالدوم - ديوجو جوتا - ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو.

تفاصيل المباراة:

محاولة أولى كانت من ليفربول بكرة طولية من ألكسندر أرنولد تصل لفيرمينو لكن البرازيلي يفشل في استغلال الفرصة بعد انفراده بالمرمى لكن تمر الكرة ضربة مرمى.

الدقيقة 11 من بداية المباراة احتسب حكم المباراة ضربة جزاء بعد عرقلة ساديو ماني من كاييل ووكر لحيتسب الحكم ضربة جزاء.

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محمد صلاح كالمعتاد استطاع أن يسجل هدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 13 ليهدي التفوق للريدز بهدف دون رد.

الدقيقة 25 شهدت محاولة خطيرة من رحيم ستيرلينج بعد كرة رائعة من دي بروين لكن الثنائي أليسون وماتيب يقفان في المرصاد.

هدف رائع من جابرييل خيسوس في الدقيقة 32 بعد تمريرة رائعة من القائد كيفين دي بروين حيث تسلم المهاجم البرازيلي الكرة وخدع أرنولد ليسجل التعادل لأصحاب الأرض.

القمة اشتعلت في الدقيقة 40 بعدما احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح مانشستر سيتي عن طريق خطأ من جو جوميز بعدما لمس الكرة بيده حيث عاد الحكم لتقنية الفيديو ليحتسب الكرة.

وأهدر كيفين دي بروين ضربة الجزاء لصالح مانشستر سيتي بعدما خرجت الكرة بجانب القائم في الدقيقة 41.

وكاد ليفربول أن يعود للتقدم في الدقيقة 44 بكرة من ساديو ماني يمررها لصلاح ثم أرنولد لكن إيدرسون يتألق ويمنع الهدف بعدما تصدى الكرة على مرتين.

واصل جابرييل خيسوس تهديده مرمى ليفربول بعد عرضية رائعة من كانسيلو في الدقيقة 55 لكن تمر الرأسية بجوار القائم.

تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل دقيقة بدقيقة..