بالفيديو.. كوكا يواصل التوهج في الدوري اليوناني ويقتحم صراع الهدافين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:
أحرز الدولي المصري أحمد حسن "كوكا" مهاجم فريق أولمبياكوس، هدفًا أمام أوفي كريت في اللقاء الذي يأتي ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري اليوناني.
هدف "كوكا" جاء في الدقيقة 54 من زمن أحداث المباراة، ليرفع الدولي المصري رصيده من الأهداف إلى أربعة ويصبح على بعد هدف وحيد من زميله في الفريق يوسف العربي.
ويمتلك أولمبياكوس 13 نقطة في رصيده حيث في حال فوز رفاق "كوكا" سيصعد بطل الدوري اليوناني للصدارة.
ويعتبر "كوكا" أحد العناصر التي سوف تنضم لقائمة المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة حيث جاء اختياره من المدرب حسام البدري.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره التوجولي في 14 و17 من الشهر الجاري ضمن حسابات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون.
جدير بالذكر أن المنتخب المصري يحتل المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطتين حيث يتساوى منتخب "الفراعنة" مع نظيره الكيني، في المقابل يتصدر منتخب جزر القمر الترتيب برصيد أربع نقاط أما منتخب توجو فيتذيل المجموعة برصيد نقطة.
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