كين يعادل صلاح.. توتنهام يخطف صدارة مؤقتة لبريميرليج بفوز قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
ارتدى المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين ثوب البطولة وأنقذ فريقه توتنهام من فخ التعادل السلبي مع مضيفه ويست بروميتش ألبيون وقاده لفوز ثمين 1-0 اليوم الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي.
ومنح كين فريقه ثلاث نقاط غالية ليرفع رصيده إلى 17 نقطة بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة ليقفز إلى صدارة جدول المسابقة مؤقتا بفارق نقطة واحدة فقط أمام ساوثهامبتون وليفربول.
وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد بروميتش عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر حيث مُني اليوم بالهزيمة الخامسة له مقابل ثلاثة تعادلات في ثماني مباريات خاضها حتى الآن في المسابقة.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى الدقيقة 88 التي شهدت هدف المباراة الوحيد بضربة رأس من هاري كين رغم الهجوم لمكثف لويست بروميتش في الدقائق التي سبقت هذا الهدف.
ونجح هاري كين في معادلة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في وصافة ترتيب هدافي بريميرليج برصيد سبعة أهداف لكل منهما.
وأصبح صاحب الـ27 عاما عاشر لاعب يسجل 150 هدفا في بريميرليج، مع العلم أن اللاعب الدولي خاض 216 مباراة مع توتنهام منذ انضمامه إلى السبيرز منذ أغسطس 2012.
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