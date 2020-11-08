مصدر لمصراوي: اتفاق مبدئي مع ساسي على التجديد.. والحسم عقب نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قال مصدر بالزمالك، إن هناك اتفاق مبدئي مع التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض على تجديد عقده المقرر نهايته بنهاية الموسم المقبل.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- أن إدارة الزمالك توصلت لاتفاق مبدئي مع ساسي على تجديد عقده.

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كما أضاف المصدر أن حسم ملف التجديد سيتم عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتقل ساسي إلى صفوف الزمالك مطلع موسم 18/19 قادمًا من النصر السعودي، وخاض البالغ من العمر 28 عامًا 74 مباراة بقميص الفريق الأبيض في مختلف البطولات (سجل 13 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة).

جدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته في السابع والعشرين من الشهر الجاري على ملعب برج العرب في الإسكندرية.