التعادل يحسم شوط أول "مثير" بين مانسشتر سيتي وليفربول

حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول بين ليفربول ومانشستر سيتي، المقام على ملعب الإتحاد ضمن الجولة الـثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
سجل محمد صلاح نجم الريدز الهدف الأول في الدقيقة 13 عبر ركلة جزاء، فيما أدرك مانشستر سيتي التعادل في الدقيقة 31 ، بعد تسديدة سكنت الشباك.
أهدر مانشستر سيتي ركلة جزاء عبر كيفين دي بروين في الدقيقة42 ، بعدما احتسب حكم المباراة ضربى جزاء مستحقة للسيتي ، بعد اللجوء لتقنية الفيديو، والتي أكدت وجود لمسة يد على لاعب ليفربول.
دخل ليفربول الشوط الأول بقوة هجومية عالية، وهاجم الضيوف مانسشتر سيتي بشراسة حتىسجل الريدز الهدف الأول في الدقيقة 13 عبر صلاح من ركلة جزاء، أحتسبها حكم المباراة مباشرًا بعد عرقلة والكر لاعب السيتي لإنطلاقة ماني داخل منطقة الجزاء.
أهدر فيرمينو مهاجم ليفربول، فرصة محققة للتسجيل في الدقائق الأولى من المباراة، فيما ظل مانسشتر سيتي في الـ20 دقيقة الأولى يتماسك أمام طوفان الريدز، ولم يستطع في الثلث الأول من الشوط تسديد أي كرة، سوى كرة سترلينج قرابة الدقيقة 23، لكن تصدى لها أليسون بيكر، وأخرجها سريعًا جويل ماتيب الذي يعود
دخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من : في حراسة المرمى: أليسون بيكر
في الدفاع: أندرو روبرتسون، جو جوميز، جويل ماتيب، ترينت ألكسندر أرنولد
في خط الوسط: جورجينيو فينالدوم، جوردن هندرسون، جوتا
في الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني
فيما جاء تشكيل السيتي كالتالي:
في حراسة المرمى: إيدرسون
في الدفاع: والكر ، روبن دياز، إيمريك لابورت، كانسيلو
في الوسط: ألكاي جندوجان، كيفين دي بروين، رودي
في الهجوم: توريس، جابرييل خيسوس، رحيم سترلينج
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