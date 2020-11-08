‘‘ الشوط الثاني ‘‘ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم، يلعب نادي ليفربول اليوم مباراة صعبة للغاية في الدوري الإنجليزي أمام فريق مانشستر سيتي ضمن الجولة 32 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيلعب متزعم تريب الدوري الإنجليزي نادي ليفربول مباراة اليوم أمام نادي مانشستر سيتي وعينه عن الفوز و الإحتفال بتحقيقه لبطولة الدوري الإنجليزي. حيث حسم نادي الريدز ليفربول بطولة الدوري بانفراده بالصدارة و الإبتعاد عن ملاحقه مانشستر سيتي بـ23 نقطة الشئ الذي أكد حسم الدوري لصالح ليفربول قبل نهاية

الموسم بـ7 جولات.

وبالرغم من ذلك فإن ليفربول سيقدم مباراة كبيرة بقيادة مدربه يورجن كلوب وبمشاركة نجومه محمد صلاح ساديو ماني فيرمينو والبقية، حيث ستكونمباراة شيقة و ممتعة لجماهير الريدز ليفربول.

ملعب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي :

وسيشهد ملعب نادي مانشستر سيتي “إستاد الاتحاد” أشواط مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي الذي يحثل المركز التاني في صبورة ترتيب الدوري الإنجليزي

Advertisements

والذي يرغب أن يضمن أحد المقاعد المؤهلة للدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

التشكيلة الرسمية لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي:

حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : جوميز- الكسندر ارنولد – فيرجيل فان ديك – روبرتسون

خط الوسط : جوردان هندرسون – كيتا – جيورجينهو فاينالدوم

خط الهجوم : محمد صلاح -ساديو ماني – فيرمينو

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر