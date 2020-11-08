بث مباشر | مشاهدة مباراة ارسنال واستون فيلا بث مباشر اليوم 8/11/2020 في الدوري الانجليزي

يقدم لكم "الكابتن"، التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي، والتي ستُقام على ملعب "الإمارات"، في التاسعة والربع مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية والقواعد الصحية المتبعة، لضمان سلامة الجميع من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وتحمل هذه المباراة نكهة مصرية خاصة، حيث يتواجد نجمنا محمد النني في صفوف أرسنال، بينما يضم أستون فيلا الثنائيمحمود تريزيجيه وأحمد المحمدي، ويدير المباراة الحكم مارتن أتكينسون.
التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال وأستون فيلا
ومن المتوقع أن يخوض أرسنال مباراة اليوم بتشكيل مكوّن من:
في حراسة المرمى: لينو
خط الدفاع: تيرني - جابرييل - هولدينج
خط الوسط: ساكا - محمد النني - بارتي - بيليرين
في هجوم: ويليان - أوباميانج - لاكازيت
في المقابل، من المتوقع أن يدخل أستون فيلا هذا
في حراسة المرمى: مارتينيز
خط الدفاع: كاش - كونسا - مينجز - تارجيت
خط الوسط: ماكجين - دوجلاس لويز
في الهجوم: جريليش - باركلي - تريزيجيه - واتكينز
جدير بالذكر أن أستون فيلا يحل تاسعًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب المركز العاشر بفارق الأهداف فقط.
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