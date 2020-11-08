أهدر كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، ركلة جزاء لفريقه أمام ليفربول خلال اللقاء المقام حاليًا على ملعب الإتحاد ضمن الجولة الـثامنة من الـثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويسيطر التعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين على مجريات المباراة حتى الأن، حيث سجل صلاح هدف ليفربول الأول، فيما أدرك التعادل للسيتي جابرييل خيسوس. سدد كيفين دي بروين ركلة الجزاء أرضية على يمين حارس ليفربول لكنها مرت بجوار القائم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دي بروين يهدر ركلة جزاء لمانشستر سيتي أمام ليفربول بالبريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.