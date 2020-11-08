بث مباشر | مشاهدة مباراة ارسنال واستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر لمباراة “ارسنال واستون فيلا” في إحدى مباريات اليوم الاحد 8-11-2020 في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

تنقل مباراة “ارسنال واستون فيلا” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج، بالإضافة إلى قناة زيجو سبورت الهولندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب الإمارات بمدينة لندن، بإدارة من الحكم الإنجليزي “مارتن أتكينسون”

يدخل فريق “ارسنال” المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه على مولده النرويجي بنتيجة (4-1) في منتصف الأسبوع في الدوري الأوروبي،

ليصل إلى الانتصار الثالث على التوالي في جميع المسابقات.

وحقق ارسنال رقم مميز حيث وصل إلى الفوز الـ15 من أصل 21 مباراة في دور المجموعات في الدوري الأوروبي منذ موسم 2017/2018 أكثر من أي فريق آخر خلال تلك الفترة.

ومع امتلاك ارسنال أفضل دفاع في الدوري الإنجليزي حتى الآن، بالإضافة إلى فوزه في أربع مباريات تنافسية من خمس على أرضه هذا الموسم يبدو أنه سيكون الأوفر حظًا بالثلاث نقاط الليلة.

في المقابل يعيش “استون فيلا” ايامًا غير سعيدة فبعدما بدء الموسم

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بأربعة انتصارات متتالية وهي المرة الأولى التي يفعلون فيها ذلك منذ موسم 1930/1931، تلقى الفيلانز هزيمتين متتاليتين استقبلوا خلالها 7 أهداف.

وبالنظر إلى نتائج استون فيلا خارج ارضه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم سيختلف الامر تمامًا، حيث خاض مباراتين تمكن من تحقيق الفوز فيهما مع خروجه بشباك نظيفة ايضًا، وسيسعى للحفاظ على ذلك امام ارسنال الليلة.

وما يزيد المباراة اثارة هو ان “ارسنال وأستون فيلا” يمتلكان نفس عدد النقاط حيث يقبعا في المركز العاشر والتاسع على الترتيب برصيد 12 نقطة لكل منهما.