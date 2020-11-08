رابط مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم الاحد 10-11-2019 ، التي تقام علي ملعب انفيلد ضمن مباريات الاسبوع 12 من الدوري الانجليزي الممتاز ، شاهد مباراة ليفربول و مانشستر سيتي لايف أونلاين بدون تقطيع الليلة علي الهواء مباشرة .

ليفربول يصطدم بالسيتي في قمة البريميرليج اليوم حيث يستضيف ملعب “أنفيلد” مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي التي ستقام في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج، ويتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 32 نقطة ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 26 نقطة.

ويأمل ليفربول في تحقيق الفوز وزيادة فارق النقاط إلى 9 نقاط بينما يرغب مانشستر سيتي

في الانتصار وتقليص فارق النقاط إلى 3 نقاط، ويدخل ليفربول مباراة اليوم بدون الثنائي جويل ماتيب وشيردان شاكيري للإصابة بينما يغيب إيدرسون الحارس الأول لمانشستر سيتي بعد طرده في مباراة أتالانتا في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وتعد مباراة اليوم هي السابعة عشر في تاريخ مواجهات يورجن كلوب مدرب ليفربول ضد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في مشوار المدربين مع أندية بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند ومانشستر سيتي وليفربول، حقق كل مدرب الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة ليفربول و مانشستر سيتي بث مباشر اليوم

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تنقل المباراة بث مباشر علي الهواء مباشرة قناة بي ان سبورت beIN Sports HD 2 الحاصلة علي حقوق بث مباريات البريميرليج “الدوري الانجليزي الممتاز”، تقام المباراة الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة – 7:30 بتوقيت السعودية – 16:30 بتوقيت جرينتش .

ومن المتوقع أن يضم تشكيل ليفربول كلا من:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: فان دايك – لوفرين – أرنولد – روبرتسون

خط الوسط: فابينيو – هندرسون – فينالدوم

خط الهجوم: ماني – محمد صلاح – فيرمينو

أما تشكيل السيتي فمن المتوقع أن يضم كلا من:

حراسة المرمى: برافو

خط الدفاع: فيرناندينيو – ستونز – والكر

خط الوسط: جوندوجان – دي بروين – ميندي – كانسيلو – برناردو سيلفا

خط الهجوم: سترلينج – أجويرو

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر