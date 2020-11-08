مشاهدة مباراة ارسنال واستون فيلا بث مباشر اليوم 8/11/2020

يلتقي آرسنال مساء اليوم الأحد مع نظيره أستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. ويستضيف ملعب الإمارات مباراة الفريقين في الجولة الثامنة من البريميرليج. ويحتل أستون فيلا حاليًا المركز التاسع برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن آرسنال صاحب المركز العاشر. موعد مباراة آرسنال وأستون فيلا تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ9:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:15 بتوقيت السعودية. القناة الناقلة لمباراة آرسنال وأستون فيلا تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2. معلق مباراة آرسنال وأستون فيلا يعلق علي محمد علي على أحداث المباراة. تشكيل آرسنال المتوقع أمام أستون فيلا حراسة المرمى: لينو. خط الدفاع: تيرني - جابرييل - هولدينج. Advertisements خط الوسط: ساكا - محمد النني - بارتي - بيليرين. خط الهجوم: ويليان - أوباميانج - لاكازيت. تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام آرسنال حراسة المرمى: مارتينيز. خط الدفاع: كاش - كونسا - مينجز - تارجيت. خط الوسط: ماكجين - دوجلاس لويز. خط الهجوم: جريليش - باركلي - تريزيجيه - واتكينز. يُمكنكم مطالعة مواعيد ونتائج جميع المباريات لحظة بلحظة من مركز المباريات من هنا.

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