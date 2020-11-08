شاهد.. هدف مانشستر سيتي الرائع أمام ليفربول بالبريميرليج

سجل جابرييل جيسوس هدف التعادل لـ مانشستر سيتي أمام ليفربول ، لتصبح النتيجة 1-1، خلال اللقاء المقام حاليًا على ملعب الإتحاد ضمن الجولة الـثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
قام جيسوس هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 31، بعد تمريرة رائعة من كيفين دي بروين، ليستلم خيسوس الكرة لعمقمنطقة جزاء الريدز ويسددها، مسجلًا هدف التعادل.
شاهد هدف خيسوس الرائع
دخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من
في الدفاع: أندرو روبرتسون، جو جوميز، جويل ماتيب، ترينت ألكسندر أرنولد
في خط الوسط: جورجينيو فينالدوم، جوردن هندرسون، جوتا
في الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني
فيما جاء تشكيل السيتي كالتالي:
في حراسة المرمى: إيدرسون
في الدفاع: والكر ، روبن دياز، إيمريك لابورت، كانسيلو
في الوسط: ألكاي جندوجان، كيفين دي بروين، رودي
في الهجوم: توريس، جابرييل خيسوس، رحيم سترلينج
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