حسام البدري يفتح مران منتخب مصر للاعلام غدا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، فتح مران الفراعنة غدا لمدة 15 دقيقة لوسائل الإعلام.
يقام المران في تمام السادسة والنصف على ملعب ستاد القاهرة الدولي.
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري ، القائمة النهائية للفريق الوطني استعداد لمباراتي
وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"-
ويدخل المنتخب الوطني معسكره المغلق، غدا الإثنين،ضمن تحضيراته النهائية للمباراتين.
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