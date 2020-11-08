حسام البدري يفتح مران منتخب مصر للاعلام غدا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، فتح مران الفراعنة غدا لمدة 15 دقيقة لوسائل الإعلام.

يقام المران في تمام السادسة والنصف على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري ، القائمة النهائية للفريق الوطني استعداد لمباراتي

توجو، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"-

أحمد حجازي-علي جبر - أيمن أشرف-محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني - حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.

ويدخل المنتخب الوطني معسكره المغلق، غدا الإثنين،ضمن تحضيراته النهائية للمباراتين.