"هدف التعادل 1 / 1" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي TV بث مباشر ماتش ليفربول اليوم بدون تشفير جودة عالية

تقدم فريق ليفربول على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 8 من مسابقة الدوري الإنجليزي، والتي يتواجد خلالها النجم المصري محمد صلاح أساسيًا مع الريدز، حيث جاء الهدف عبر نجمنا المصري محمد صلاح في الدقيقة 13 من ركلة جزاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي

: حارس المرمى: إيدرسون/ الدفاع: والكر، دياز، لابورت، كانسيلو/ خط الوسط: جوندوجان، كيفين دي بروين، رودريجو/ الهجوم: جيسوس، فيران توريس، سترلينج

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي

حراسة المرمى: أليسون/ خط الدفاع: الكسندر أرنولد - جو جوميز - ماتيب – روبرتسون/ خط الوسط: هندرسون - فينالدوم – جوتا/ خط

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الهجوم: محمد صلاح - مانى – فيرمينو.

يخوض فريق ليفربول مباراة مان سيتي وعينه على صدارة جدول الدوري الإنجليزي، حيث يتساوى مع ساوثهامبتون برصيد 16 نقطة في المركز الثاني، فيما يأتى مانشستر سيتي فى المركز الـ 12 برصيد 11 نقطة.