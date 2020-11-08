فاردي يقود ليستر سيتي للفوز  بصعوبة على وولفرهامبتون 

قاد الهداف جيمي فاردي فريقه ليستر سيتي، للفوز على ضيفه وولفرهامبتون (1-0)، اليوم الأحد، على ملعب (كينج باور ستاديوم)، في إطار الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل فاردي الهدف الوحيد في الدقيقة 15، من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف في المسابقة، هذا الموسم، ويجاور ثنائي صدارة الهدافين، دومينيك-كالفيرت ليوين وسون هيونج مين.

وفي الدقيقة 39، نفذ صاحب الـ33 عاما ركلة جزاء أخرى، لكنه أهدرها هذه المرة أمام تألق الحارس البرتغالي لوولفرهامبتون، روي باتريسيو.



Advertisements

واستمر فريق المدرب الأيرلندي الشمالي، بريندان رودجرز، في تقديم عروضه القوية هذا الموسم، محققا فوزه الثالث على التوالي.



واقتنص "الثعالب" صدارة الترتيب مؤقتا، بعدما رفعوا رصيدهم إلى 18 نقطة، في انتظار نتيجة قمة الجولة، التي سيحل فيها حامل اللقب ليفربول (16 نقطة) ضيفا على مانشستر سيتي.



في المقابل، سقط "الذئاب" في فخ الخسارة الثالثة، هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 13 نقطة، في المرتبة الثامنة مؤقتا.