قمّة أتلانتا وإنتر تنتهي بالتعادل وروما يكتسح جنوى بثلاثية  

انتهت مباراة القمّة بين أتالانتا وضيفه إنتر ميلان بالتعادل 1-1 اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.



ويحتل أتالانتا المركز الخامس بـ13 نقطة في المقابل يحتل إنتر المركز السادس بـ12 نقطة.



واستغل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز كرة عرضية من الانكليزي آشلي يونغ ليتابعها رأسية داخل الشباك (58)، لكن أتالانتا رد عليه بهدف التعادل للروسي البديل أليكسي ميرانتشوك الذي استدار على نفسه وأطلق كرة بيسراه فشل في التصدي لها حارس إنتر السلوفيني سمير هاندانوفيتش (79).



وأشرك مدرب إنتر أنتونيو كونتي مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو العائد من اصابة حتى ينتزع النقاط الثلاث لكن الفريقين اكتفيا بنقطة وحيدة.



وفي مباراة أخرى عاد روما بالفوز 3-1 من أرض منافسه جنوى.



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وفرض الأرميني هنريك مخيتاريان نفسه نجماً للمباراة بتسجيله الاهداف الثلاثة (45+2 و67 و85)، في حين سجل الكرواتي ماركو بياتشا هدف جنوى الوحيد (50).



وصعد روما للمركز الثالث برصيد 14 نقطة، مقابل توقف رصيد جنوى عند النقطة 5 في المركز الثامن عشر.



وسقط تورينو السابع عشر في فخ التعادل السلبي على ملعبه مع كروتوني المتواضع والذي يحتل المركز الـ20 (الأخير برصيد نقطتين فقط).

المصدر: بي إن سبورت