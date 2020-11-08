الدوري الإنجليزي الممتاز | مانشستر سيتي (0) - (0) ليفربول (الشوط الأول)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره ليفربول على ملعب الاتحاد في قمة الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. وشهد تشكيل السيتيزنز خروج النجم الجزائري رياض محرز من قائمة الأساسيين وكذلك الاحتياطيين. وجاء التشكيل كالآتي: حراسة المرمى: إيدرسون الدفاع: ووكر، دياز، لابورت، كانسيلو الوسط: رودريجو، جوندوجان، دي بروين الهجوم: سترلينج، توريس، جيسوس أما ليفربول فيقود تشكيله النجم المصري محمد صلاح، إذ جاء التشكيل الذي أعلنه المدير الفني يورجن كلوب كالآتي: حراسة المرمى: أليسون Advertisements الدفاع: أليكساندر-أرنولد، ماتيب، جوميز، روبيرتسون الوسط: هندرسون، فينالدوم، جوتا الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينو أبرز أحداث المباراة الوضع في مصر

اصابات 108,962

تعافي 100,239

وفيات 6,355

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