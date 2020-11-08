رجب بكار يدخل اهتمامات الاتحاد السكندري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل رجب بكار الظهير الايمن للفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز اهتمامات مسؤولي نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، بناء على طلب حسام حسن، المدير الفني للفريق الكروي الأول بزعيم الثغر. ويسعى «حسن» لتدعيم صفوف الفريق السكندري خلال الموسم المقبل، في الوقت الذي طلب فيه اللاعب مهلة من أجل حسم مصيره بشأن مفاوضاته مع الأهلي والزمالك التي بدأت خلال الفترة الماضية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 108,962

تعافي 100,239

وفيات 6,355

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