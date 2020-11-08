محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود النجم محمد صلاح تشكيل نادي ليفربول في مواجهته المرتقبة أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وأعلن المدير الفني الألماني يورجن كلوب عن التشكيل والذي جاء كالآتي: أليسون الدفاع: أليكساندر-أرنولد، ماتيب، جوميز، روبيرتسون الوسط: هندرسون، فينالدوم، جوتا الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينو Advertisements الوضع في مصر

اصابات 108,962

تعافي 100,239

وفيات 6,355

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