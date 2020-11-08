شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز «أوباما» لمواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على تجهيز يوسف أوباما، لاعب الوسط المهاجم، على الدفع به في مباراة الفريق المقبلة امام نادي مصر يوم 21 نوفمبر الجاري في دور الـ 8 لمسابقة كأس مصر، بعدما انتهى اللاعب من برنامج التأهيل الذي يؤديه منذ فترة.
وتسببت إصابة «أوباما» في غيابه عن مباراة الرجاء المغربى في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الزمالك 3/1.
وكشف مصدر داخل الجهاز الطبي للزمالك أن يوسف أوباما أصبح جاهزًا للمشاركة من الناحية الطبية حيث كان يعاني من آلام في الركبة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
108,962
-
تعافي
100,239
-
وفيات
6,355
كانت هذه تفاصيل خبر تجهيز «أوباما» لمواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.