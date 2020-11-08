شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز «أوباما» لمواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على تجهيز يوسف أوباما، لاعب الوسط المهاجم، على الدفع به في مباراة الفريق المقبلة امام نادي مصر يوم 21 نوفمبر الجاري في دور الـ 8 لمسابقة كأس مصر، بعدما انتهى اللاعب من برنامج التأهيل الذي يؤديه منذ فترة.

وتسببت إصابة «أوباما» في غيابه عن مباراة الرجاء المغربى في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الزمالك 3/1.

وكشف مصدر داخل الجهاز الطبي للزمالك أن يوسف أوباما أصبح جاهزًا للمشاركة من الناحية الطبية حيث كان يعاني من آلام في الركبة.