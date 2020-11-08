شكرا لقرائتكم خبر عن «حجازي» ينضم لمعسكر المنتخب بعد وصوله إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل أحمد حجازي، لاعب اتحاد جدة السعودى، إلى القاهرة خلال الساعات الماضية للانضمام لمعسكر الفريق، غدًا الاثنين، استعدادًا لمباراتي توجو ذهابًا وإيابًا، والمقرر لهما يومى 14 و17 من نوفمبر الجاري، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وأعلن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، القائمة النهائية للفريق الوطني استعدادًا لمباراتي توجو.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوى- محمد أبوجبل- محمد بسام- محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي «الونش»- أحمد حجازي- على جبر- أيمن أشرف- محمد حمدي- أحمد أبوالفتوح- أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد «زيزو»- رمضان صبحي- محمد مجدي «قفشة»- محمود حسن «تريزيجيه»-عبدالله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن«كوكا»- حسام حسن- محمد شريف.