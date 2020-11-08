شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس مد فترة القيد بعد ضغوط الاهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مسئوولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مد فترة القيد بعد الضغوط التي تعرض لها من مسئوولي الاهلي والزمالك لرغبتهما في تعديل موعد القيد الذي ينتهي يوم 19 نوفمبر الجاري.
في الوقت الذي يرغب مسئوولو القطبين في مد فترة القيد الى ما بعد نهائي بطولة دوري الابطال.
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