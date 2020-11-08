شكرا لقرائتكم خبر ضعف المنافسين يقرب حمدالله من «مهاجم آسيا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم فريق النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، على رأس قائمة ضمت 6 مهاجمين آخرين لاختيار أحدهم، وذلك لقيادة هجوم التشكيلة المثالية في نسخة 2020 من دوري أبطال آسيا (غرب آسيا)، بعد أن تم اختيار الأفضل في حراسة المرمى والدفاع والوسط.

وقال الاتحاد القاري إنه يمكن التصويت للمهاجم الأبرز في الهجوم حتى الأحد 15 نوفمبر، على أن يتم في اليوم نفسه الإعلان عن التشكيلة المثالية التي اختارها الجمهور، والتشكيلة المثالية بحسب الإحصائيات.

وينافس حمدالله كل من: بغداد بونجاح (السد القطري)، ويليتون (الشارقة الإماراتي)، المعز علي (الدحيل القطري)، ايجور سارغييف (باختاكور الأوزبكي)، بيدرو كوندي (شباب الأهلي دبي) وأمير أرسلان (الاستقلال الإيراني).

عبدالرزاق حمدالله (النصر)

سجل 7 أهداف في البطولة (المركز الأول بين المهاجمين)

30 تسديدة منها 12 تسديدة على المرمى (المركز الأول في كلتا الإحصائيتين بين المهاجمين)

33 مراوغة (المركز الأول بين المهاجمين)

قاد النصر إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى

سجل في كل من المباريات الخمس الأولى وفي 6 من أصل 7 لقاءات شارك فيها

افتتح رصيده التهديفي أمام السد في فبراير، وسجل في العين وسيباهان والتعاون

بغداد بونجاح (السد)

سجل 4 أهداف (المركز الثاني بين المهاجمين)

قدم 3 تمريرات حاسمة (المركز الأول بين المهاجمين)

11 تسديدة على المرمى (المركز الثاني بين المهاجمين)

ويليتون (الشارقة)

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سجل 3 أهداف, صنع 6 فرص

نسبة دقة التصويب 71.4% (المركز الأول بين المهاجمين)

المعز علي (الدحيل)

سجل 3 أهداف ، قدم تمريرتين حاسمتين

شارك بنسبة 71.4% في أهداف فريقه (المركز الأول بين المهاجمين)

ايجور سارغييف (باختاكور)

سجل هدفين ، صنع فرصتين

نسبة دقة التصويب 66.7% (المركز الثاني بين المهاجمين)

بيدرو كوندي (شباب الأهلي دبي)

سجل هدفين، نسبة دقة التحويلات 66.7% (المركز الأول بين المهاجمين)

8 لمسات في منطقة جزاء الخصم

أمير أرسلان مطهري (الاستقلال)

lسجل هدفين، 11 لمسة في مربع المنافس، نسبة دقة التحويلات 50%