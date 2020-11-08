شكرا لقرائتكم خبر البدري يطالب فيفا بفسخ تعاقده مع الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت صحيفة (أنفو سبورت) التونسية على أن اللاعب التونسي الدولي أنيس البدري تقدم بطلب رسمي لغرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يطالب فيه بفسخ العقد الذي يربطه بنادي الاتحاد، وذاك بسبب إخلال إدارة الأخير برئاسة أنمار الحائلي بالتزاماتها المادية تجاهه والمعنية برواتبه.

كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي الترجي التونسي توصل لاتفاق مع اللاعب إلى أنه اشترط عليه تمكينه بما يثبت فسخ العقد الذي يربطه بنادي الاتحاد لتفادي الوقوع في أي إشكاليات قانونية.

وكانت إدارة الاتحاد قد تعاقدت مع البدري في يناير الماضي لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن تجربة اللاعب لم يكتب لها النجاح مما تسبب في إبداء الجماهير رغبة صريحة في عدم استمراره بصفوف الفريق.

وفي سبتمبر الماضي، قرر اللاعب مغادرة النادي والاتجاه للجهات المعنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لفسخ عقده ومتابعة هذا الإجراء حتى الآن وتجديد المطالبة به لتمكينه من العودة مجددا للدوري التونسي من خلال استخراج بطاقة دولية جديدة.