«الانضباط» تعاقب 4 لاعبين وإداريا

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كما غرمت اللجنة لاعب ضمك إبراهيم شنيحي 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء، لاستخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب من الهلال خلال لقاء الفريقين بالجولة الثالثة للدوري.وفرضت اللجنة غرامة مالية على لاعبي النصر، أيمن يحيى وغوانزالو مارتينيز بمبلغ 20 ألف ريال لكل منهما لغيابهما عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش إنترفيو بعد نهاية مباراة فريقهما ضد الشباب.
وأوقفت اللجنة مسؤول نادي الجيل أحمد التركي 3 مباريات، وغرمته 500 . 22 ريال لمحاولته الاعتداء على مسؤولي مباراة فريقه مع عرعر بدوري الدرجة الأولى.
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