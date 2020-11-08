الأخضر يتجاهل الحارس الأفضل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينتظم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بدءا من اليوم وحتى 17 نوفمبر الحالي، في معسكر إعدادي بالعاصمة الرياض تحت إشراف المدير الفني، الفرنسي هيرفي رينارد الذي ينوي استغلال أيام الفيفا في خوض مباراتين وديتين أمام منتخب جامايكا في 14 و17 نوفمبر الحالي على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تدخلان أيضا ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكانت إدارة المنتخب أعلنت في قائمة الأسماء المختارة من هيرفي للانضمام إلى المعسكر، حيث ضمت 28 لاعبا، من بينهم لاعب الهلال المنتقل أخيرا إلى الشباب، نواف العابد، حيث يعود لارتداء قميص الأخضر بعد غياب.

كما استدعى هيرفي، الحارس المنضم حديثا إلى الهلال حبيب الوطيان رغم عدم مشاركته مع الفريق، فيما واصل المدرب تجاهل الحارس عبدالله المعيوف رغم الإجماع على أفضليته في الفترة الأخيرة وثبات مستواه واستمراره في المشاركة مع فريقه مقارنة بحراس المرمى المحليين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

قائمة الـ28 لاعبا

حراسة المرمى: محمد اليامي، عبدالله العويشير، حبيب الوطيان.

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الدفاع: عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي، سعيد الربيعي، علي البليهي، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، محمد البريك، عبدالله حسون.

الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالإله المالكي، تركي العمار، عبدالمجيد الصليهم، حسين المقهوي، سالم الدوسري، أيمن يحيى، هتان باهبري، نواف العابد.

الهجوم: عبدالفتاح آدم، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.