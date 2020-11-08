الأخضر يتجاهل الحارس الأفضل

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وكانت إدارة المنتخب أعلنت في قائمة الأسماء المختارة من هيرفي للانضمام إلى المعسكر، حيث ضمت 28 لاعبا، من بينهم لاعب الهلال المنتقل أخيرا إلى الشباب، نواف العابد، حيث يعود لارتداء قميص الأخضر بعد غياب.كما استدعى هيرفي، الحارس المنضم حديثا إلى الهلال حبيب الوطيان رغم عدم مشاركته مع الفريق، فيما واصل المدرب تجاهل الحارس عبدالله المعيوف رغم الإجماع على أفضليته في الفترة الأخيرة وثبات مستواه واستمراره في المشاركة مع فريقه مقارنة بحراس المرمى المحليين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
قائمة الـ28 لاعبا
حراسة المرمى: محمد اليامي، عبدالله العويشير، حبيب الوطيان.
الدفاع: عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي، سعيد الربيعي، علي البليهي، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، محمد البريك، عبدالله حسون.
الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالإله المالكي، تركي العمار، عبدالمجيد الصليهم، حسين المقهوي، سالم الدوسري، أيمن يحيى، هتان باهبري، نواف العابد.
الهجوم: عبدالفتاح آدم، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.
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