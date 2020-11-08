فاتي يغيب عن برشلونة ومنتخب إسبانيا

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وتعرض فاتي (18 عاما) للإصابة بعد أن تسبب لاعب ريال بيتيس عيسى ماندي في سقوطه على أرض الملعب خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين السبت الماضي.ولن ينضم فاتي إلى قائمة المنتخب الإسباني الذي يستعد لملاقاة ألمانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبي.
وبكل تأكيد سيغيب فاتي عن مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في غضون أسبوعين، وسيواجه صعوبة كبيرة في العودة للملاعب هذا العام.
ولم يحدد برشلونة الفترة اللازمة لتعافي اللاعب لكن وسائل إعلام إسبانية قدرت فترة غيابه بين 3 و5 أشهر.
وقال المدير الفني لبرشلونة الهولندي رونالد كومان، «لم يكن يشعر بالراحة بين شوطي المباراة لذا قمنا بتغييره»، وذلك قبل أن تكشف الفحوص الطبية عن حجم إصابته.
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