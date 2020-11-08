لاعب يجبر حكومته على مساعدة الأطفال المحتاجين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد، شكره للحكومة البريطانية أمس بعد أن تراجعت عن موقفها السابق وساندت مساعيه لمساعدة الأطفال المحتاجين في إنجلترا من خلال توفير وجبات مدرسية مجانية لهم خلال فترة أعياد الكريسماس.

وذكر مهاجم منتخب إنجلترا أنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الأول بعد أقل من شهر على رفض الحكومة مقترحه بتوفير وجبات غذائية مجانية لأطفال المدارس خلال فترة منتصف العام الدراسي.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي.سي) أمس فإنه تم تخصيص 396 مليون جنيه إسترليني (521 مليون دولار) لتوفير وجبات غذائية لأطفال المدارس، في مبادرة من المقرر أن تمتد لتشمل فترة عيد الفصح وإجازة الصيف في عام 2021.

وقال راشفورد عبر وسائل التواصل الاجتماعي «أشعر بسعادة غامرة مصحوبة بمشاعر الفخر لإقدامنا على مثل هذا التقدم الملموس، لن نتخلى عن أطفالنا، لن نتخلى عن مستقبل هذا البلد، ذهبت إلى فراشي وأنا ممتن الليلة الماضية لكن لازال هناك حاجة للمزيد من العمل».

ورحبت فئات مختلفة في المجتمع الإنجليزي بالمساهمة في توفير وجبات مجانية للأطفال والعائلات بعد أن رفضت الحكومة البريطانية في البداية مساعي راشفورد.

وأكد راشفورد أنه يشعر بالسعادة بعد تغير موقف الحكومة البريطانية.

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وأشار «لازال هناك حاجة للكثير من العمل، مصدر قلقي الحالي هو افتقاد حوالي مليون و700 ألف طفل للوجبات الغذائية المدرسية المجانية خلال العطلات في ظل عدم قدرة عائلاتهم على توفير الطعام لهم نظرا لتدني رواتبهم، لكن النوايا التي أظهرتها الحكومة إيجابية وينبغي الاعتراف بذلك».

وأكد «الخطوات التي تم اتخاذها ستحسن حياة حوالي مليون و700 ألف طفل في بريطانيا خلال الأشهر الـ12 المقبلة وهذا يستحق الاحتفال».

وكان راشفورد أجبر الحكومة البريطانية على تغيير موقفها خلال فصل الصيف ورضخت لحملته بشأن تمديد منح قسائم الوجبات المجانية لأطفال المدارس خلال فترة العطلات الصيفية.

وقررت حكومات أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية تمديد عملية توفير قسائم الوجبات الغذائية المجانية لأطفال المدارس خلال فترة الإجازات.