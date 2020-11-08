المانشافت يفقد جهود كيميتش وهالستنبرج

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وخرج كيميتش وهو يبكي بعد إصابته في الركبة خلال المباراة التي فاز فيها بايرن على مضيفه بوروسيا دورتموند 3-2 أمس الأول. ولم يكشف المدير الفني لبايرن ميونخ، هانسي فليك مدة غياب كيميتش، لكنه أكد صعوبة تعويضه، مما يشير إلى إمكانية غيابه لفترة طويلة.وكان من المقرر أن يبدأ هالستنبرج مباراة لايبزج أمام فرايبورج لكن تم استبداله بانجيلينو في قائمة الفريق عقب تعرضه لإصابة في ربلة الساق (السمانة) خلال عملية الإحماء.
ويلتقي المنتخب الألماني مع ضيفه التشيكي في لايبزج في مباراة ودية الأربعاء وبعدها بثلاثة أيام يلاقي أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبي.
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