شكرا لقرائتكم خبر مانشيني يستدعي 41 لاعبا للأزوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استدعى المدير الفني للمنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني 41 لاعبا استعدادا لجولة المباريات الدولية الوشيكة.

وما يزال مانشيني يقبع في العزل الصحي عقب تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد، في فترة حساسة للغاية بالنسبة لمنتخب الأزوري الذي يستعد لخوض مباراة ودية ومباراتين في دوري الأمم الأوروبي بين يومي الأربعاء المقبل و18 نوفمبر الحالي.

وتبين إصابة مانشيني بكورونا الجمعة الماضي، وسيتولى مساعده البريكو إيفاني مسؤولية قيادة الفريق خلال المباراة الودية أمام أستونيا الأربعاء المقبل.

ويحتاج مانشيني أولا إلى تحول نتيجة اختباره لفيروس كورونا من إيجابية إلى سلبية، من أجل قيادة منتخب إيطاليا خلال المباراة أمام بولندا في دوري الأمم الأوروبي 15 نوفمبر، قبل الخروج لملاقاة البوسنة والهرسك بعدها بثلاثة أيام.

Advertisements

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني بالمجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبي بفارق نقطة واحدة خلف بولندا المتصدرة، وتحل هولندا في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف إيطاليا، فيما تتذيل البوسنة الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن هولندا.

وجرى استدعاء لاعب وسط أتلانتا ماتيو بيسينا، ومدافع ميلان دافيدي كالابريا لصفوف المنتخب، كما عاد روبرتو سوريانو ودومينيكو كريتشيتو وبييترو بيليجري بعد غياب دام أكثر من عامين.

ودخل 16 من لاعبي فيورنتينا وجنوى وإنتر ميلان ولاتسيو وروما وساسولو للعزل الطبي عقب إصابتهم بكورونا، لكنهم سيلحقون بالفريق عقب حصولهم على موافقة السلطات الصحية.