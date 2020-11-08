شكرا لقرائتكم خبر إصابة بولتر وبرون بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخل لاعب وسط يونيون برلين ماريوس بولتر، ولاعب هوفنهايم ياكوب برون، العزل الطبي بعد تبين إصابتهما بفيروس كورونا المستجد. ولم يشارك بولتر في فوز يونيون برلين 5 - 0 على أرمينيا بيلفيلد أمس الأول. وأعلن يونيون برلين «جميع اللاعبين الآخرين جاءت نتائجهم سلبية والنادي على تواصل مع سلطات الصحة». وتبين إصابة برون بالفيروس بجانب مسؤول آخر في الفريق. وأعلن يونيون برلين «جميع اللاعبين الآخرين جاءت نتائجهم سلبية والنادي على تواصل مع سلطات الصحة». وتبين إصابة برون بالفيروس بجانب مسؤول آخر في الفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة بولتر وبرون بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.