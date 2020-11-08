أندية ألمانيا تناقش المستقبل خلال اجتماع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتزم عدد من أندية دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) ونادي هامبورج المنافس بالدرجة الثانية، عقد اجتماع الأربعاء المقبل في فرانكفورت لمناقشة مستقبل الكرة الاحترافية في ألمانيا.

وبحسب صحيفة «بيلد ام سونتاج» الألمانية أمس، فإن 14 ناديا بالبوندسليجا من بينهم بايرن المتصدر ولايبزج الوصيف وبوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث بجانب بوروسيا مونشنجلادباخ وباير ليفركوزن، سيشاركون في محادثات جماعية دون حضور أي من ممثلي رابطة الدوري الألماني.

ولم توجه الدعوة إلى أندية ماينز وأوجسبورج وأرمينيا بيلفيلد وشتوتجارت، بحسب «بيلد ام سونتاج».

وضغطت أندية ماينز وأوجسبورج وشتوتجارت بجانب أندية عدة بالدرجة الثانية أخيرا من أجل تغيير طريقة توزيع عائدات البث التلفزيوني لمباريات الدوري.

ولكن هذا الأمر يعد مجرد موضوع هامشي خلال المحادثات التي من المقرر أن تركز على بديل رئيس رابطة الدوري الألماني كريستيان شيفرت، الذي لن يجدد عقده الذي ينتهي في يونيو 2022، بجانب بحث سبل المضي قدما وسط استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما سيتم التطرق خلال المباحثات لتحقيقات سلطات الضرائب اتجاه اتحاد الكرة الألماني.