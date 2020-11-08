شكرا لقرائتكم خبر مدرب البايرن يعلن رغبته في بقاء ألابا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، هانزي فليك، رغبته في بقاء اللاعب ديفيد ألابا في النادي البافاري.

وقال فليك للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، عقب فوز فريقه في القمة التي جمعته مع بوروسيا دورتموند أمس الأول عن ألابا «لقد تدرب هنا وظل هنا لفترة طويلة وهو صاحب أداء متميز، ولهذا السبب فسيكون شيئا جيدا أن يواصل اللعب في بايرن ميونخ».

وأعرب فليك عن أمله في تلقي إشارة إيجابية من ألابا، وقال «هو يجلس الآن بمفرده على مقعد القيادة وعليه أن يحدد كيف يرى مستقبله».

وكان المدير التنفيذي للنادي البافاري كار رومينيجه، قد لفت بعد فشل مفاوضات التعاقد مع ألابا إلى وجود باب خلفي لا يزال مفتوحا، حيث قال في تصريحات لمحطة سكاي»إذا أراد ألابا أن يبقى في بايرن، وهو ما لا أستبعده تماما على الأقل، فلا بد من التفكير لإيجاد طريقة تحفظ ماء الوجه للجانبين، والباب لا يزال مواربا».

وقد برهن النمساوي أمس الأول عمليا على أهميته للفريق البافاري، عندما تمكن من إحراز هدف التعادل لبايرن من ضربة حرة قبل وقت قليل من انتهاء الشوط الأول، وقد علق زميله وقائد الفريق الحارس مانويل نوير على الهدف قائلا «هدف ألابا كان مهما، فقد مكننا من استعادة أنفاسنا».