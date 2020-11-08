شكرا لقرائتكم ماجد سامى يطالب بفتح تحقيق فى اختفاء ثنائى دجلة من معسكر منتخب الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب ماجد سامى مالك أندية وادى دجلة، فتح تحقيق عاجل بعد أن غادر ثنائي فريق الناشئين بالنادى الدجلاوى أحمد شريف وكريم محمد معسكر منتخب الشباب تحت 20 عامًا بقيادة ربيع ياسين، والمقام حاليًا استعدادا لدورة شمال أفريقيا المقرر انطلاقها 15 ديسمبر المقبل بتونس والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بموريتانيا في مارس المقبل.

وأبلغ ماجد سامى الجهاز الفنى لمنتخب الشباب إنه سيتم فتح تحقيق عاجل لمعرفة حقيقة الواقعة ومن المخطئ لتتم محاسبته، خاصة وإن منتخب الشباب لا يقل أهمية عن المنتخب الأول والأوليمبي.

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وكشف مصدر بالمنتخب، إن ثنائي وادي دجلة تلقيا مكالمة هاتفية من إدارى الفريق الدجلاوي يخبرهما بضرورة التواجد للمشاركة في تدريبات الفريق الكروى الأول، ليفاجأ الجهاز الفني لمنتخب الشباب باختفاء اللاعبين من المعسكر بعد أن جمعا أغراضهما وتركا المعسكر في الساعات الأولي من صباح اليوم، دون الحصول على إذن او اخبار الجهاز الفني، وهو ما أثار غضب واستياء الجهاز.

وكان المدير الفني طلب من وليد منظور طبيب المنتخب تقريرا عاجلا عن حالة المصابين، وعلى رأسهم فارس مجاهد مدافع سمًوحة والذى يخضع لعلاج طبيعي منذ خمسة أسابيع إثر تعرضه لإصابة في مفصل الكتف للمرة الثانية.

يذكر أن بطولة شمال أفريقيا ستنطلق منتصف الشهر المقبل بعد تأكيد استضافة تونس البطولة بمشاركة المغرب والجزائر وليبيا ومصر ويتأهل اصحاب المركز الأول والثاني إلى أمم أفريقيا بموريتانيا فى مارس 2021.